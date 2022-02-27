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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı ayet-i kerime ile Miraç Kandili'ni tebrik etti!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı ayet-i kerime ile Miraç Kandili'ni tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı görseli paylaşarak İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı ayet-i kerime ile Miraç Kandili'ni tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerini kullandı.

İsran Suresi'nden ayet paylaştı

Paylaşımda, İsra Suresi'nin 1. Ayetinin yer aldığı bir görsel de yer aldı.

 

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