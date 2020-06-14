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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Rabbimiz böyle emrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı ile ilgili paylaşım yaparak "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:36:00 - 2020-06-14 21:38:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Rabbimiz böyle emrediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı ile ilgili paylaşım yaparak "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor." ifadelerini kullandı.

"Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla 'tamam' demiyoruz." diyen Erdoğan şu görseli paylaştı:

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