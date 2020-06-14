Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Rabbimiz böyle emrediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı ile ilgili paylaşım yaparak "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bize bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor." ifadelerini kullandı.

"Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla 'tamam' demiyoruz." diyen Erdoğan şu görseli paylaştı: