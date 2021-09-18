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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Geceye birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Geceye birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle bir araya geldiği programa ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 01:18:00 - 2021-09-18 01:23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Geceye birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım

Mersin'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaştı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Geceye Mersin’den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" dedi.

Mersin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka seslendi.

"Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım…" ifadesini kullandı.

Erdoğan gençlerle şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi. O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.

 

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