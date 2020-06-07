Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle Tarabya Köşkü'nde çalışmalara devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giden Erdoğan, Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 gün önce Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Ankara'da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.