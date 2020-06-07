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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle Tarabya Köşkü'nde çalışmalara devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giden Erdoğan, Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Beğeni yağdı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 gün önce Ankara'ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Ankara'da mesaiye devam" mesajı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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Yorumlar

Hatice

Herhaliyle kulliyeye yakisiyor allah basimizdan eksik etmesin
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