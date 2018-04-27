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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partiden ayrılanlar olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin seçime dönük çalışmaları değerlendirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partiden ayrılanlar olabilir

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar ve AKP'nin seçime dönük çalışmaları değerlendirdi.

 "PARTİDEN AYRILANLAR OLABİLİR"

 Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

 "Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını… Biz işimize bakacağız.

 "YENİ PROJELER OLACAK"

 Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:30
  1. Zübeyde Yalçın
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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