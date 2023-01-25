  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 02:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, burada Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.

Paris'teki Türk vatandaşlara Ankara'dan selam, sevgi ve saygılarını gönderdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, "İnanıyorum ki Paris bu seçimlerde çok daha farklı bir neticeye vesile olacaktır. Zira, Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları, Fransa'da, 'Artık durumlar ne olacak, nereye gidecek?' diyenlere şaşırtıcı bir cevap olacaktır." diye konuştu.

Paris'teki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar yer alırken, etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Fransa'daki çeşitli Türk STK'lardan üyeler de yer aldı.

Büyükelçi Onaner burada yaptığı konuşmada, Fransa'daki Türk vatandaşlarını demokratik haklarını kullanmaya ve seçimlerde oy vermeye çağırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ala ise, İslam ülkeleri arasında demokrasisi en gelişmiş ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ala, Fransa ve Türkiye'nin demokrasiyle kalkınıp geliştiğini de vurguladı.

Zafer Sırakaya, yaklaşık 900 bini Fransa'da olmak üzere yurt dışında 7 milyondan fazla Türk vatandaşın yaşandığını kaydetti. Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 2014'ten bu yana bulundukları ülkede sandığa gidebildiğini hatırlattı.

Ömer Serdar da seçimlerde oy kullanmanın demokrasinin önemli bir unsuru olduğuna işaret ederken, Muhammet Fatih Toprak ise yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelere sunduğu katkıya dikkati çekti.

Erdoğan'a da salyalarını sıçratmışlardı! Her haltı yiyorlar! Sormazlar mı adama 'ne ayaksınız siz' diye
Erdoğan'a da salyalarını sıçratmışlardı! Her haltı yiyorlar! Sormazlar mı adama 'ne ayaksınız siz' diye

Medya

Erdoğan'a da salyalarını sıçratmışlardı! Her haltı yiyorlar! Sormazlar mı adama 'ne ayaksınız siz' diye

Heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten resmen altın fışkıracak
Heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten resmen altın fışkıracak

Gündem

Heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten resmen altın fışkıracak

Ali Babacan'ın başına saksı mı düştü? Erdoğan'ı bakın nasıl övdü
Ali Babacan'ın başına saksı mı düştü? Erdoğan'ı bakın nasıl övdü

Medya

Ali Babacan'ın başına saksı mı düştü? Erdoğan'ı bakın nasıl övdü

Başkan Erdoğan: Bu mahalle baskısını reddediyoruz
Başkan Erdoğan: Bu mahalle baskısını reddediyoruz

Gündem

Başkan Erdoğan: Bu mahalle baskısını reddediyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23