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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler mezunlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak, mezunlara seslendi.

22 Mart 2019 Cuma 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler mezunlarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak, mezunlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileriyle birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasında gerek ulusal gerekse uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik telefonunu Twitter hesabından paylaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 800 uzman subay ve astsubayın özel kuvvetler mezuniyet töreni vesilesiyle 32 haftalık eğitimin ardından 413 mezunun bu dönemde verilmiş olması bizler için çok büyük bir önemi haiz. Mezunlarımızı tebrik için sizlere şu anda sesleniyorum. Bu mezuniyet töreninin özel kuvvetler birimimizin ne kadar büyük bir önemi haiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum ve bundan sonraki süreçte de özel kuvvetler olarak yapacağımız çalışmaların çok büyük bir önemi haiz olduğunu, daha öncelerde gerek genelkurmay başkanlığınızda gerekse de bakan olduktan sonra sizlerle bunları değerlendirmiştik. Şimdi de bütün yeni mezunlarımızı tebrik ediyorum, başarılarının artarak devamını diliyorum ve kendileriyle birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasında gerek ulusal gerekse uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu millet onlarla beraberdir, devletimiz kendileriyle her zaman beraberdir ve biz kendilerinden güç alıyoruz, onlar da bizden güç alacaklarına inanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:16
  1. doğa

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