Cumhurbaşkanı Erdoğan özel davet edilmişti! Ming'den flaş Türkiye açıklaması

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün NATO'dan farklı olduğunu söyleyen Genel Sekreter Ming, uluslararası arenada proaktif dış politika yürüten Türkiye'nin örgüte davet edilmesinin doğal olduğunu söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'ne özel olarak davet edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi davet etmemiz doğal"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Başkanları Zirvesi'ne davet edilmesini doğal karşıladığını söyleyen Genel Sekreter Zhang, "Türkiye ŞİÖ'nün kuruluşundan beri örgüte büyük ilgi gösteriyor. 2012 yılındaysa diyalog partneri olarak kabul edildi. O günden beri Türkiye üye ülkelerle aktif olarak etkileşim halinde" dedi.

Türkiye'nin başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere sergilediği proaktif dış politika ve diplomatik hamlelerinden etkilenen Zhang, "Uluslararası sistemde savaş ve çatışma eğilimlerinin artış gösterdiği bir dönemde Türkiye'nin dengeli bir çizgi izleme arzusuna değer veriyoruz. Ankara'nın ŞİÖ'de daha aktif ve yapıcı bir rol oynamasını hevesle bekliyoruz. Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda yapıcı rol oynayarak, bölgesel barış, güvenlik ve kalkınmanın devamına katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"NATO'dan tamamen farklıyız"

NATO ve ŞİÖ'nün birbirinin karşılığı olduğu fikrine katılmadığını belirten Zhang, "Örgütümüz doğası gereği NATO'dan tamamen farklı. Biz bir askeri ittifak değiliz" dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olarak ŞİÖ'deki rolüne ilişkin Genel Sekreter, "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde NATO üyeliğinden ziyade Avrasya bölgesinde bulunan ve ŞİÖ üyeleriyle aktif bir şekilde eşit ve karşılıklı faydalı ilişkiler geliştiren bir ülke olması nedeniyle büyük umutlar görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.