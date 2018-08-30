Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunu bozduk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yıktık, oyunu bozduk." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tarihimizde Ağustos ayı zaferler ayı olarak ayrı yere sahiptir.

Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yıktık, oyunu bozduk.

İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sorunların, uğradığımız saldırılıların çapı da büyüyor.

Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz.

Ülke ve millet olarak bu onurlu duruşun bedelini bize ödetmeye çalışanlar olduğunu da biliyoruz.

Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgede uygulanan senaryoyu kabul etmiyoruz. Herkes yaşananların farkında.

Bizim mücadelemiz mazlumların ve mağdurların son umududur. Onlar için de başarıya ulaşmak zorundayız.