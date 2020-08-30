  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:27:46 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. Ne özel sektörün ne..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı