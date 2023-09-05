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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci ve gençlere müjdeleri açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci ve gençlere müjdeleri açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 20:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci ve gençlere müjdeleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci ve gençlerin merakla beklediği müjdeleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, vergisiz telefon ve evlenecek gençlere uygun fiyatlı krediyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve detaylarının paylaşılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi çalışmasının gündemde olduğunu duyurdu.

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