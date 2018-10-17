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Cumhurbaşkanı Erdoğan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ağırladığı pankart açan ODTÜ'lü gençler ilgili davasını geri çekti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ağırladığı pankart açan ODTÜ'lü gençler ilgili davasını geri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ODTÜ'lü öğrencileri kabul etmişti. Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek takdim ederken görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti.

Erdoğan davayı geri çekti

Görüşme sonrası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreninde pankart açan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili davasını geri çekti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. odtülü öğrenciler

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