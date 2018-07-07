Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, tıp doktoru olan kızı Ayşe Kurtulmuş'u evlendirdi. Ayşe Kurtulmuş kendisi gibi tıp doktoru olan Fatih Çalış'la dünya evine girdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde dün akşam düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da törendeydi.

Nikaha, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"BİR OLUR GARİP OLUR"

Çiftin nikahını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıydı. Nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman yaptığı gibi genç çifte de çocuk tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, "Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim" dedi.

Erdoğan sözlerini, "Sizler gibi vasıflı bir aile, güçlü millet için Allah'ın emri, 'nikahlanınız çoğalınız'. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Diğer topluluklara karşı ben ümmetimin çoğunluğuyla iftihar edeceğim' diyor" şeklinde sürdürdü.