Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi: Bağımlılıkla mücadelede ramazan bir fırsattır

Giriş Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Dijital bağımlılık, dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını, 'yardım edilmesi gereken bir durum' olmaktan çıkarıp 'seyredilen bir içerik' haline getirebilmektedir. Ramazan-ı Şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. İnsan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir" denildi.

"Bağımlılıkla Mücadelede Ramazan Bir Fırsattır" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Ramazanın kendine çekidüzen vermek, kötü söz ve davranışları terk etmek için büyük bir fırsat olduğu vurgulanan hutbede, alkol, uyuşturucu ve dijital kumara dikkat çekildi.

Bağımlılığın basit bir alışkanlık olmadığı, insanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalık olduğu belirtilen hutbede, "Her biri bir diğerinden tehlikeli olan bağımlılıkların başında alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Bu iki illet aklı ve iradeyi zayıflatmakta, insanın bedenini ve ruhunu içten içe çürütmektedir. Ailede huzur ve mutluluğu yok etmekte, yuvaları dağıtmakta, ocakları söndürmektedir." açıklaması yapıldı.

Günümüzde iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla hanelere kadar giren bir başka bağımlılığın da dijital kumar olduğuna dikkati çekilen hutbede, "Dijital kumar, toplumun azımsanmayacak bir kesimine sirayet etmiş durumdadır. Çok küçük miktarlarla başlanan dijital kumar, kişinin evini ve arabasını satmasına, bütün imkânlarını bu yolda tüketmesine, borç batağına sürüklenmesine sebebiyet vermektedir. Aile bağlarının kopmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sadece gençleri ve çocukları değil, anne ve babaları da esaret altına alan bir diğer bağımlılığın ise dijital bağımlılık olduğunun altı çizilen hutbede, "Dijital bağımlılık, dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını, 'yardım edilmesi gereken bir durum' olmaktan çıkarıp 'seyredilen bir içerik' haline getirebilmektedir. Dijital bağımlılık sebebiyle alışveriş sitelerinde, sanal oyun ve eğlencelerde vakitler israf, ömürler zayi edilmektedir." denildi.

Aklı örten her türlü maddeden, kumar ve dijital bağımlılıklardan korunmanın en etkili yolunun bu kötülüklere hiç bulaşmamak olduğu belirtilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Gençlerimize ve çocuklarımıza sevgi ve güven temeline dayalı bir aile ortamı sunmalıyız. Bütün tedbirlere rağmen bir şekilde zararlı alışkanlıkların müptelası olan kardeşlerimize elimizi uzatmalı, onları kötülerin insafına terk etmemeliyiz. Kendi rahatımız için çocuklarımızın eline telefon ve tablet tutuşturmamalıyız. Yemek yemeleri, bir köşede sessiz kalmaları için yavrularımızı zararlı oyun, çizgi film ve eğlencelerle baş başa bırakmamalıyız. Ramazan-ı Şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. İnsan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir."

