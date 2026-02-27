Cuma hutbesinde dijital bağımlılığa dikkat çekildi: Bağımlılıkla mücadelede ramazan bir fırsattır
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Dijital bağımlılık, dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır. İnsanların acısını, 'yardım edilmesi gereken bir durum' olmaktan çıkarıp 'seyredilen bir içerik' haline getirebilmektedir. Ramazan-ı Şerifin bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim. Zararlı alışkanlıklardan kurtularak yeni bir başlangıç yapalım. İnsan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir" denildi.