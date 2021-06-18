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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti! Nazir Ilgın hakkında yeni gelişme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti! Nazir Ilgın hakkında yeni gelişme

İstanbul'da Ceylan G. isimli hemşireyi bıçakla yaralayan ve 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nazir Ilgın'ın, yargılandığı dava görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanık Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstererek, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?" demişti.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 14:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti! Nazir Ilgın hakkında yeni gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaralamaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nazir Ilgın'ın, "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı dava görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanık Nazir Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?" sözleriyle tepki göstermişti.

Başka suçtan tutuklu

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ceylan G'ye yönelik eylemi nedeniyle başka dosyadan tutuklu sanık Nazir Ilgın ile taraf avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Sanık Ilgın savunmasında, İstanbul 10. Ağır Mahkemesi'nde yargılanıp cezalandırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sadece şikayetçinin evine zorla girdiğini, alkolün etkisiyle bu şekilde hareket ettiğini savunan Ilgın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile medyanın davayı etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında "kasten yaralama", "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılsa da eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali olduğunu kaydetti.

Dava dosyası ağır cezaya gönderildi

Kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle dava dosyasını görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki göstermiş ve "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" demişti.

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