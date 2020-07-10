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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:55:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz."
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