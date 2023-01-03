Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar işlerine dönecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar yasal düzenleme ile işlerine dönecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kimi sendikaların vesayete uygun ortam hazırlamak için piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük. Bu ülkede marjinal yapıların sözlülüğünü yapan, teröristlere aleni destek veren, bölücü örgütün eylemlerini meşrulaştırmak adına kırk dereden su getiren sendikalar gördük. Hasılı; insan hayatını, özgürlüklerini, emekçinin hak ve hukukunu savunmak yerine, iç ve dış güç odaklarına selam duran, vesayetin oyuncağı haline gelmiş sözde sendikalar gördük. Benzer çarpıklıklar üniversitelerden gazetelere, baro ve odalardan siyasi partilere kadar geniş bir yelpazede geçerlidir" açıklamasını yaptı.

"Belediye çalışanları işlerine geri dönecek"

Günümüz Türkiye'sinde artık bu sendikacılık anlayışının hiçbir hükmünün, etkinliğinin ve itibarının kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikte ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Hatta hatırlayın seçimler öncesinde ne deniyordu.? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniliyordu. Büyükşehir belediyeleri dahil, kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile evet, görevlerinin başına dönecekler" dedi.

Memur -Sen'in 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik girişimlerle daima milletin ve milli iradenin safında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasimize kast eden tüm saldırıların üzerinden Memur- Sen camiasıyla birlikte geldik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi tarihimizin en kritik yönetim reformunu gerçekleştirirken Memur-Sen’in güçlü desteğine şahit olduk. Son 20 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine ve terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede desteğini esirgemeyen Memur- Sen’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Memur -Sen ile inşallah gelecekte de omuz omuza yürek yüreğe yol yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sadece bize oy verenlerin hakkını gözetmekle kalmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucaklayıcı bir siyaset benimsediklerini belirterek, "Son 20 yılda gerçekleşen saldırıları göğüslerken diğer taraftan da milletimizin her bir ferdine hizmet ettik, kimseyi dışlamadık, kimsenin inancına, hayat tarzına, kılık kıyafetine müdahale etmedik. Sadece bize oy verenlerin hakkını gözetmekle kalmadık. Bize oy versin vermesin tüm vatandaşlarımızın hakkına , hukukuna samimiyetle riayet ettik. Türkiye'nin büyüyen ekonomisinden, güçlenen demokrasisinden herkesin, 85 milyonun tamamının faydalanmasını sağladık. Bu süreçte kamu görevlilerimizin haklarını iyileştiren, talep ve beklentilerini karşılayan adımlar attık" dedi.

"Devlet vatandaşına borçlu olamaz"

2005 daha sonra 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme ile kamu çalışanlarına 2 kez ilave bir derece verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2007’den itibaren banka promosyonlarının kamu çalışanlarımıza ödenmesini sağlıyoruz. Aynı imkandan son 5 yıldır emekli kamu görevlilerimiz de faydalanıyor. 2007 yılında kamuda geçici işçi olarak görev yapan 214 bin çalışanın sürekli işçi veya sözleşmeli personel statüsüne geçmesini temin ettik. Konut Edindirme Yardımı (KEY), yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 3,5 milyar liranın günümüz rakamlarıyla toplam 20,3 milyar liranın hak sahiplerine ödemesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız ama biz bunları hemen tıkır tıkır tekrar sahiplerine ödedik. Tasarrufu teşvik hesaplarından toplanan 17. 1 milyar lira tutarındaki kaynağın güncel değeriyle 260 milyar lira olarak onları da çalışanlarımıza biz ödedik. Devlet vatandaşına borçlu olamaz. Şu anda 6’lı masada olanlar var ya onlar süreci gayet iyi bilirler. Devlet borcunu hemen ödemesi lazım. İçlerinde bir tanesi var. Devlet olarak bunu ödeyeceksin diyen benim. Bu talimatı veren benim" ifadelerini kullandı.