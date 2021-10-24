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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kadınlardan o ücret alınmayacak!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kadınlardan o ücret alınmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de kadınlarla bir araya geldiği programda "Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek." diyerek sevindiren haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:43:00 - 2021-10-25 00:17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kadınlardan o ücret alınmayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının görüntüleri paylaşıldı.

Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Cumhurbaşkanıı Erdoğan, Eskişehir ziyaretinin son programında, kadınlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık

Sarıcakaya ve mahallelerindeki kadınlar olarak girişimci kadın kooperatifi kurduklarını, ürünlerin etiket ve barkodunu da aldıklarını belirten bir kadın girişimci de daha da pozitif ayrımcılık istediklerini dile getirdi.

Erdoğan da kadınların ve engellilerin kooperatif kurmalarını kolaylaştıracak Kooperatif Yasası'nın Meclis'ten yeni geçtiğini hatırlattı.

"Tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek"

 

Yapılan düzenlemeyle çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler, kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çerçevede, bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. Ticaret odasına kayıt ücretleri yıllık aidatlar, munzam aidatlar olmayacak.

Kadın kooperatiflerimizin ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması, daha da verimli olması için bu düzenlemeyi getirdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

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Yorumlar

kul

Neden. ..
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Aslan akbey

Biz erkeklerin gunahi nedir? Hayır bizim kabahatimiz ne
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