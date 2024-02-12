Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! Aile ve Gençlik Fonu nedir? Aile ve Gençlik Fonu'na nasıl başvurulur?

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında Türkiye'ye müjdeyi verdi. Aile ve Gençlik fonuna başvuruları almaya başladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Fona başvuruları 15 Şubat'tan itibaren almaya başlıyoruz"

14-28 Mayıs seçim döneminde Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamladı. Deprem bölgesinde faaliyete geçireceğimiz başvuruları 15 Şubat'tan itibaren başlıyoruz

Aile ve Gençlik Fonu nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu, yeni evlenecek kişilere faizsiz 150 bin lira kredi sağlayacak.

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Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir?

Fona yeni evlenecek çiftler başvurabiliyor. Yaş sınırı açıklanmadı.

Aile ve Gençlik Fonu'na nasıl başvurulur?

Fondan kredi kullanmak isteyenler, 'aile.gov.tr' internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular henüz açılmadı. Fon 15 Şubat'tan itibaren başvurulara açılacak.

Aile ve Gençlik Fonu kaç para verecek, geri ödemesi nasıl olacak?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çiftlere faizsiz 150 bin lira borç verilecek. Bu paranın iki yıl geri ödemesi olmayacak. İki yılın ardından ise para 4 yılda geri ödenecek.

Aile ve Gençlik Fonu hangi kentlerde başlayacak?

Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentler seçildi.

Aile ve Gençlik Fonu'nun şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyenler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları, evlenmelerinin ardından da sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor.