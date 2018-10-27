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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müdahale etmekten bıktım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarıyla kapalı toplantıda Twitter uyarısı da yaptı.Erdoğan eleştirilerini, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarınıza dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” sözleriyle yaptı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 08:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müdahale etmekten bıktım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde partililere uyarılarda bulundu. Erdoğan, özellikle sosyal medya paylaşımları konusunda partililerin dikkatli olmasını istedi. İsim vermeden sosyal medya kullanımına değinen Erdoğan, partililerin sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalara sert çıkıştı.

MÜDAHALE ETMEKTEN BIKTIMİSİM

Partililer arasında zaman zaman twitter ekseninde patlak veren tartışmalar üstü örtülü uyarı getirtti. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı’nın, partililerin sosyal medya paylaşımında daha dikkatli olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını istediği belirtildi.

KAYNAK: YENİŞAFAK

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 08:04
  1. Erdoğan
  2. uyarı
  3. twitter
  4. SİYASET Haberleri

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