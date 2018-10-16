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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18 Ekim'de Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un davetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın ziyaretinde Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi. Moldova Başbakanı Pavel Filip ve ilgili Bakanların yanı sıra Moldovalı siyasetçilerle de bir araya geleceği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaretinde Başkan İrina Vlah'ı da kabul edeceği aktarıldı.

'Ortaklık açıklamasının imzalanması öngörülmektedir'

Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin stratejik ortaklık açıklamasının imzalanması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ziyaretin ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret etmesi ve Gagauz yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından TİKA ile ilgili kuruluşlarımızın bölgede gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını yapmaları öngörülmektedir."

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:09
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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