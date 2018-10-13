Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin emanetlerini çapulculara teslim etmedik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gecemizi gündüzümüze katarak önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri gerçeklere dönüştürdük. Milletin emanetini sokak çapulcularına teslim etmedik." ifadelerini kullandı.13 Ekim 2018 Cumartesi 19:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
- Halktan kopuk, şehrinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur.
- Üniversitemizin destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları dediğimiz başarı hikayesine imza atmıştır.
- Erciyes Üniversitesi'ne ait altyapı ve hizmet binalarının birçok bölümü Kayserili hayırseverler tarafından yaptırıldı.
- Kayserili kardeşimizin Erciyes Üniversitesi'ne bizim üniversitemiz diyerek sahip çıktı ve destek oldu.
- Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi ya da öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Şu gerçeği görmemiz lazım. Gerek öğrenci gerek hocalarımız... 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206'ya çıkardık.
- Geçenlerde Almanya seyahetinde sordum. Şansölye bana 3 milyon üniversite öğrencimiz vart dedi. Bizim sayımız ortada, yaklaşık 8 milyon.
- Eser müessiriyle değerlidir. Hocalarımızda kendi değerleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor.
- 16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.
- Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.
- Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var.
- Siz uzaya füze gönderdiniz de başörütüne mi takıldı? Okulu birincilikle bitiren genç kızımızı siz onu bırakın diplomasını vermeyin tekme - tokat sahneden dışarı atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere yakından şahit olduklarını düşünüyorum.
- Yeni Türkiye'nin aydınlığı da bu karanlık dönemlerden nem alan çevreleri rahatsız ediyor.
- Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemleri yaşadıklarını iyi biliyoruz.
- Türkiye'nin tüm renkleri tüm zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. Yer olmalıdır.
- Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktadır. Mazeret üreterek başarı yakalanmaz.
- Milletin bize verdiği emaneti, sokak çapulcularına ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmedik.
- Bugün 16 yıl öncesiyle karşılaştıralamayacak bir ülke konumundayız. Ve masadayız aynı zamanda arazideyiz.
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