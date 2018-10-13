Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin emanetlerini çapulculara teslim etmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Halktan kopuk, şehrinden kopuk bir üniversitenin ne kendi öğrencisine ne de memlekete bir faydası olur.

- Üniversitemizin destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları dediğimiz başarı hikayesine imza atmıştır.

- Erciyes Üniversitesi'ne ait altyapı ve hizmet binalarının birçok bölümü Kayserili hayırseverler tarafından yaptırıldı.

- Kayserili kardeşimizin Erciyes Üniversitesi'ne bizim üniversitemiz diyerek sahip çıktı ve destek oldu.

- Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi ya da öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Şu gerçeği görmemiz lazım. Gerek öğrenci gerek hocalarımız... 76 üniversiteden aldığımız bu sayıyı 206'ya çıkardık.

- Geçenlerde Almanya seyahetinde sordum. Şansölye bana 3 milyon üniversite öğrencimiz vart dedi. Bizim sayımız ortada, yaklaşık 8 milyon.

- Eser müessiriyle değerlidir. Hocalarımızda kendi değerleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor.

- 16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.

- Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

- Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var.

- Siz uzaya füze gönderdiniz de başörütüne mi takıldı? Okulu birincilikle bitiren genç kızımızı siz onu bırakın diplomasını vermeyin tekme - tokat sahneden dışarı atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere yakından şahit olduklarını düşünüyorum.

- Yeni Türkiye'nin aydınlığı da bu karanlık dönemlerden nem alan çevreleri rahatsız ediyor.

- Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemleri yaşadıklarını iyi biliyoruz.

- Türkiye'nin tüm renkleri tüm zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece her görüşe üniversitelerimizde yer vardır. Yer olmalıdır.

- Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktadır. Mazeret üreterek başarı yakalanmaz.

- Milletin bize verdiği emaneti, sokak çapulcularına ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmedik.

- Bugün 16 yıl öncesiyle karşılaştıralamayacak bir ülke konumundayız. Ve masadayız aynı zamanda arazideyiz.