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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:46:00 - 2024-03-25 21:14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında yaptığı konuşmada, 'Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Birbirimizi gözettiğimizde daha sağlıklı ve güvenli bir toplum olacağımızı düşünüyorum.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik.

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtyacı için gece gündüz çalışıyoruz.

MİLLETİMİZİN TÜM KESİMLERİNE GÖREV DÜŞÜYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sizler hayata sıkı sarılır emek verirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz. Devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum. Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Devletimizin korumasında olan çocukların toplumumuzun şevkat kanatlarının altına alınması şarttır.

Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Birbirimizi gözettiğimizde daha sağlıklı ve güvenli bir toplum olacağımızı düşünüyorum.

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