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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:13:48 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’ye TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

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