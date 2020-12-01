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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı'nı kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi. Kudüs'teki son durum hakkında istişarenin yapıldığı görüşmede İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de yer aldı.

Mescid-i Aksa'dan hukuksuzca uzaklaştırılmıştı

Şeyh İkrime Sabri'yi Mescid-i Aksa'dan hukuksuzca 4 ay uzaklaştırılan İsrail polisi, geçtiğimiz ay da Sabri'nin evine baskın düzenlemişti. Şeyh Sabri’nin evini, uzaklaştırma cezası bittikten sonra Mescid-i Aksa’daki ilk Cuma Hutbesi'ni okumadan bir gün önce basan işgalci İsrail polisi, Sabri'yi 'kışkırtıcı cümlelerden uzak dur' diyerek tehdit etmişti.

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Yorumlar

Tolga

Türkiye şeyhlerin eline düştü. Ne günlere kaldık
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murat murat

her önünüze gelene şeyh sıhh hoca diyorsunuz  
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