Cumhurbaşkanı Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldi. Kudüs'teki son durum hakkında istişarenin yapıldığı görüşmede İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de yer aldı.
Mescid-i Aksa'dan hukuksuzca uzaklaştırılmıştı
Şeyh İkrime Sabri'yi Mescid-i Aksa'dan hukuksuzca 4 ay uzaklaştırılan İsrail polisi, geçtiğimiz ay da Sabri'nin evine baskın düzenlemişti. Şeyh Sabri’nin evini, uzaklaştırma cezası bittikten sonra Mescid-i Aksa’daki ilk Cuma Hutbesi'ni okumadan bir gün önce basan işgalci İsrail polisi, Sabri'yi 'kışkırtıcı cümlelerden uzak dur' diyerek tehdit etmişti.