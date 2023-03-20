Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü

CNN TÜRK'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gazianteplilerin Mehmet Şimşek'in milletvekili olması yönünde talepleri var. İkincisi Mehmet Şimşek'in yeni dönemde ekonomi yönetimini üstlenmesi yönünde Mehmet Şimşek'ten istek var. Burada Gaziantep listelerinde milletvekili olarak yer alacak. Bu yönde talep var sistem içerisinde yer almasını istiyorlar.