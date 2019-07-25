Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad’ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Mahathir bin Mohamad için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, atlı birlikler eşliğinde gelen konuk Başbakan Mahathir bin Mohamad’i Külliye girişinde karşılamasının ardından iki lider tören alanındaki yerini aldı. İki ülke milli marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasından sonra Başbakan Mahathir bin Mohamad, tören kıtasını Türkçe “merhaba asker” diye selamladı. İki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında liderler Türkiye ve Malezya bayraklarının bulunduğu merdivenlerde gazetecilere poz verdi.

Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından liderler Cumhuriyet Nişanı tevcihi ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Malezya’yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Konuk Başbakan’ın Ankara’nın yanı sıra İstanbul’da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması, ayrıca, Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.