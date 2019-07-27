Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i kahvaltı programı için Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i kahvaltı programı için Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed, burada ‘Aile Kahvaltısı’ programında bir araya geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.