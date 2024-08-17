Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da partililere seslendi: Güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz
Telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim sizlerden beklentilerim var. Yeni dönemde kongrelerde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabri Bey ziyaretimdeydi, kendisiyle Malatya'yı konuştuk, bunların yürütmesini yaptık. Malatya'yı ziyaret ederek yeni dönemin adımlarını sizlerle beraber atacağız. Sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü hazırlığı gerçekleştireceğiz, sizlere olan inancım, güvenim tamdır, Malatya'ya olan güvenim tamdır." dedi.
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