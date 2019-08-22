Cumhurbaşkanı Erdoğan Lalu Muhammed'i kabul etti Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu. İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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