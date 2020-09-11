Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

"Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." sözlerini içeren bir video paylaştı.

Macron ne demişti?

Türkiye'yi doğrudan karşısına almaya cesaret edemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandal açıklamalarına devam ediyor.

Diline sahip çıkamayan Macron, çağrısında "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek bir skandala imza atmıştı.

Türkiye'den Macron'a tepkiler gecikmedi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur. denilerek Macron'a tepki göstermişti.