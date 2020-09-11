  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:54:00 -

"Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." sözlerini içeren bir video paylaştı.

Macron ne demişti?

Türkiye'yi doğrudan karşısına almaya cesaret edemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, skandal açıklamalarına devam ediyor.

Diline sahip çıkamayan Macron, çağrısında "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek bir skandala imza atmıştı.

Türkiye'den Macron'a tepkiler gecikmedi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur. denilerek Macron'a tepki göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!
Korona Virüs

Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!

ABD’li bilim insanları, maske katmanından geçen daha küçük viral yüklerin neden olacağı enfeksiyonların, koronavirüse karşı bağışıklık oluşt..
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali A..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı