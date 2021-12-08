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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan kur artışları açıklaması | Stokçulara ceza verilecek mi?
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur artışları açıklaması | Stokçulara ceza verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kur artışları, gıda fiyatlarında ki artışlar konusunda önemli ifadeler kullandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kur için ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kur artışları açıklaması | Stokçulara ceza verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından milyonların merak ettiği kur hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kur için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur artışları açıklaması | Stokçulara ceza verilecek mi?

Merakla beklenen kabine toplantısı 8 Aralık’ta gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Stokçularla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fahiş fiyat artışları konusunda buradan talimat veriyorum. Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. Sadece kendisi daha çok kazanma hırsıyla ülkenin dengelerini bozmaya, milletin hakkına hukukuna girmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz” dedi.

Kur artışları konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma mutlaka duracaktır. Bankada yastık altında dövizi olan yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirsin. Dünyanın bir kısmında asırlardır süren orantısız kazanç ve bununla sağlanan yüksek refah devrinin sonuna yaklaşıyor. Milletimizin her bir ferdinden tarihi mücadelede bize destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

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