Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından döviz kurlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan kur için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere bağlıdır. Yeni küresel sistem arayışları ve ülkemizin sahip olduğu güçlü alt yapı bölye bir mücadele için bize uygun bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermememiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatında olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız” dedi.