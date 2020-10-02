Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hastanenin inşasında emeği geçenleri tebrik ederek hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Konya'nın her zaman kendilerine en büyük desteği verdiğini, her mücadelelerinde en ön safta yer almış bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, bu bakımdan Konyalılarla ayrı bir gönül bağları olduğunu söyledi.

İnşası tamamlanan 5 yatırımı Konya'nın hizmetine sunmak üzere bir arada olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan biri Konya Şehir Hastanemizdir. Sağlık alanında ülkemizin dört bir yanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasını oluşturan şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastanemiz ilk etapta 838 yataklı olarak planlanmıştı. Biz bu kapasitenin Konya için az olduğunu görerek temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Hastanenin 240 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathane, 17 yanık ünitesi ile iftihar vesilesi bir eser olduğunu belirten Erdoğan, hastanenin ağustos ayında hasta kabulüne başladığını anımsattı.

Eylül ayında hastanenin 100 bine yakın kişiye hizmet verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu durum, yapılan yatırımın isabetinin işaretidir. Bugün ilk etabın açılışını yapıyoruz. İnşallah kalan kısmı da yılbaşından hemen sonra hizmete sunacağız. Açılışını yapacağımız 2'nci proje, Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre Düzenlemesi işidir. Dükkanları, camisi, gezinti alanları, 900 araçlık otoparkı ile bu proje Konya'mıza yeni bir güzellik kazandıracak, yeni bir soluk kaldıracaktır.

Buram buram tarih kokan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya'nın tarihine sahip çıkıyor olmasından ayrıca memnuniyet duydum. 3'üncü projemiz, büyüyen ve gelişen Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlatmak için yaptığımız çevre yoludur. Bugün çevre yolunun Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasındaki bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik bir etabını hizmete açıyoruz. Çevre yolunun diğer kısımları da peyderpey hizmete sunulacaktır."

- Kayacık Lojistik Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya sanayisinin dünyaya açılan kapısı" olarak gördüğünü belirttiği Kayacık Lojistik Merkezinin açılışını yapılacağını söyledi.

Merkezin toplam 1 milyon metrekarelik alanda kurulacağını bildiren Erdoğan, "Bu Lojistik Merkezi, şehrin istihdamına da önemli katkıda bulunacaktır. Resmi açılışını yapacağımız son yatırım, Sarayönü ilçemizde iki ayrı proje halinde inşa edilen 1682 konut ile Cami Sosyal Tesis Ticaret Merkezi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işleridir. Bu konutlarda oturan vatandaşlarımıza huzurlu ve esenlik dolu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'nın sanayisi, tarımı ve hizmet sektörü ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ve bu yatırımla çok da büyük atılımlara hazırlandığını gösterdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de tüm gücümüz ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu eserlerin şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Konya'mıza bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyemizi işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum."

- "Biz bu oyunu çok önceden gördük"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) dün başlayan yeni yasama yılı vesilesiyle Türkiye'nin önemli gündem konularını millet ve dünya ile paylaşma imkanı bulduklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın yaşadığı dönüşüm, koronavirüs salgının etkisiyle fevkalade hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele, bu küresel değişim sürecinden bağımsız değildir. Türkiye, tıpkı bir asır önce, tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor.

Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslar'a kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu adımları birer birer hayata geçirdik.

Sadece bununla kalmadık, 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımızda küresel sistemi adeta bloke edenlere, bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler."

(Sürecek)