Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.

Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

Finlandiya'nın NATO'ya başvuru konusu görüşmelerde önemli yer tuttu. Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin başlatılmasına Madrid'te onay vermiştik. Türkiye'nin haklı tereddütlerini giderilmesini istemiştik.

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Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

Finlandiya'nın bu konuda samimi adımlar attıklarını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protolokülün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nun konuşmasından satır başları:

NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizleri çok memnun ediyor. Bugün atılan imza da TBMM’de onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için önemli bir haber bu.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan için) Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de bunu sadece siz yapıyorsunuz.

Tabii bir komşumuz var, İsveç. Kendileri çok iyi insanlar, iyi ilişkilerimiz var. Finlandiya'nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Ortak çıkarlarımız var. Umarız Vilnius zirvesinde 32 ülke oluruz.

Soru-Cevap

Finlandiya'nın NATO üyeliği

(Erdoğan) Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. 120 teröristin listesini verdik. Onlar vermedi, veremedi.

Finlandiya'da böyle bir durum yok. Finlandiya taahhütleri yerine getiren adımları attı. O yüzden Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı gösterdik. Temenni ederim ki seçim öncesi yetişir. Ülkelerimiz için hayırlı olsun.

(Niinistö) (NATO üyeliği için Türkiye'nin onay vermesi) Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.

İsveç'in NATO üyelik süreci

(Erdoğan) Türkiye'nin terörle mücadelede bir kırmızı çizgisi var. Eğer terörle mücadele atılan olumsuz yorumları gördükçe nereden gelirse gelsin biz gereken adımları atarız. Hatırladığım kadarıyla 124 kişilik terör listesinde herhangi bir gelişme yok. Sayın Başbakan iyi biri olabilir ama bizim için netice önemli.