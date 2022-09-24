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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 18:05:00 - 2022-09-24 18:08:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılıyor. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk Evi'nde dünya liderleriyle arka arkaya üç gün birebir görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sırasında yanımda ve arkamda siz vardınız.

Bay Kemal Ankara'da yapılan Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyor. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Bizim Sakarya'nın her karışında izimiz var. 2023'e bir adım daha yaklaşıyoruz.

Adapazarı bölgesi işgal döneminde Ermeni ve Rum çeteleriyle mücadele etmiştir. Adapazarı savunmasının tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

42 ayrı projenin açılışını bugün burada gerçekleştiriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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