Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Başkan Erdoğan, Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinlikte konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2023 yılı bizler için büyük bir zafer yılı olacaktır"

"Biraz önce Kütahya'daydık. Bundan tam bir asır önce verilen o destansı mücadeleyi yeninde hatırladık. Bağımsızlık irademizi yeniden perçinledik. 9 ay sonra seçimler var. 2023 yılı bizler için büyük bir zafer yılı olacaktır. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar hem mahşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak.

"Ecdadın ne bedeller ödediğini zihninize nakşedin"

Ülkemizin şahlarına set vurma çabalarını boşa çıkaracağız. Türkiye'yi ahlakla erdemle adaletle kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, lütfen şehitliklere gidin, bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını öğrenin. Ecdadın ne bedeller ödediğini zihninize nakşedin.

"Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir"

Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılmış 78 şehitliğin her biri milletimiz hak ve adalet yolunda verdiği mücadelenin sembolüdür. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. İşte bunun için 'Bu topraklar şüheda yurdudur' diyoruz. Biz şehitleriyle var olan bir milletiz.

"Ülkemize çağ atlattık"

Afyonkarahisar'a son 20 yılda yaptığımız yatırımların toplam tutarı 34 milyar lirayı geçti. Bay Kemal böyle lafla olmuyor icraat gerekiyor. Türkiye'yi bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Ülkemize her alanda tarihi yatırımlar yaptık. Her alanda ülkemize çağ atlattık.

"Üreticimizi yalnız bırakmayacağız"

Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

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