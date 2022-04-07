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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2022-04-07 20:48:00 -

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