Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuşuyor...
Ayrıntılar geliyor...
Rusya Türk tarım ürünlerine yasağı kaldırdı! Haluk Özdil acil olarak uyardı: Acilen yasak gelmeli! Çok tehlikeli...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuşuyor...
Ayrıntılar geliyor...
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