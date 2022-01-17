Erdoğan'dan önemli açıklamalar! FETÖ'nün hala faaliyet gösterdiği Arnavutluk'a uyarı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakanlık binasında baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşme sonrasında Başkan Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılıyor. İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı.

İmza töreninin ardından iki lider önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Arnavut kardeşlerimiz, misafirperverlik ve samimiyetleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde olmuş gibi hissettirdiler. Kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor Arnavutluk'la. Yaşadığımız her hadisede iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019'da meydana gelen depremde sizin acınızı yüreğimizde hissettik. Deprem haberini alır almaz harekete geçtik.

Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması amacıyla yoğun gayret sarf ettiler. Yürütülen çalışmaları değerli dostum Edi Rama ile sıkı takip ettik. Deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. Arnavutluk'taki kültürel mirasımızı yansıtan değerlere önem veriyoruz.

Paket turizmde neler yapabiliriz? Bize de zaman zaman gelip Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ayırsanız derler. 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında yürüteceğiz dedik. O gün bugündür bu şekilde devam ediyoruz. Ayrışmaya gitmiyoruz.

İnşallah Arnavutluk'taki müşterek bu kültürel miras noktasında da bizler özellikle kurumlarımızla başta TİKA olmak üzere buralarda da destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılışını bugün yapacağız. Ethem Bey Camii ibadethane olmasının yanı sıra Tiran'ın sembol eseridir. Osmanlı dönemine ait olan tarihi saat kulesi de önemli kültürel mirastan bir tanesidir.

Bugün değerli dostumla stratejik ortaklık ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Konsey toplantımızı inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Dışişleri Bakanlarımız tarihi belirleyecekler. Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eyleminde maalesef 251 insanımızı alçakça şehit ettiler.

Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir.

Sayın Başbakanla ekonomik ilişkileri de masaya yatırdık. Hedef 1 milyar dolar ticaret haddi hedefimizi yakalayarak kısa sürede ulaşalım istiyorum. Arnavutluk'ta en büyük yatırımcı Türkiye olacaktır. 3,5 milyar dolar yatırım miktarımız vardır.

Arnavutluk makamlarının vereceği güçlü destekle bu sayıların daha da artacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Sağlık Bakanımıza da gerekli talimatı vermek üzere bu ihtiyacı insan unsuru noktasında gidererek üzerimize düşeni yapacağız."

SORULAR VE CEVAPLAR

(AB'nin Türkiye'ye yönelik bölgedeki tutumu) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı çok daha önemli. Çünkü AB henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor. Fasılların görüşmesinden tutunuz da aç kapa meselesinde sadece 1. fasılda geçici kapama yaptılar. Diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun onurlu, güçlü bir üyesiyiz. NATO ile ilgili atılacak adımlarda bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlar'ın özellikle ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk. Balkanlar'ın barış ve huzurunu çok önemsiyoruz. Üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde Balkanlar'dan barış ve huzurun teminatı için bizler de garantör ülkelerden bir tanesiyiz."

(Türkiye'nin Arnavutluk'a desteği) Erdoğan: Futbolda ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki, kardeşliğinizin gereği olur. Bir de öyle ikili ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda deprem felaketinde yaşanan olay kardeşlik hukukuna dayalıdır, borçlar hukukuna dayalıdır. Bizler orada eserleri süratle inşa ettik, tarihi miras da kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerin inşa ve ihyasını yapıyoruz. Buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok, zira kardeşiz. Ne zaman, nerede ne olacak, bunun sorgulanması yapılmaz."

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