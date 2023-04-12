  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhalif anketçi "Çok tuhaf bir şey! Enteresan" diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Kılıçdaroğlu’nun darağacı göndermeli pankartı büyük tepki topladı

Korkunç senaryo! FETÖ, seçimden hemen sonra…

Teröristlerin şehit ettiği Necmettin öğretmenin babası: PKK ile yol yürüyenlerle işimiz olmaz

Altın uçuşa geçince Hatice Kolçak son tahminini duyurdu: Gram altın o rakama gelince satacağım

İstinaf kararını verdi! Adnan Oktar davasında cezalar onandı

Nihal Bengisu, rengini belli etti! Nerede kaldı "tarafsız gazetecilik"?

Kübra Par, seçim tahminini açıkladı! Böyle duyurdu

Uyuşturucu baronu polisi görünce bakın ne yapmış! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Şok eden F-35 gelişmesini duyuran Mesut Hakkı Caşın'dan Milli Muharip Uçak tepkisi: Bu çok yanlış
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz

Yeniakit Publisher
2023-04-12 21:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz

Depremzedeler ve arama kurtarma ekiplerinin katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler ve arama kurtarma ekipleriyle iftar programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşaatları yoğun bir şekilde devam ederken, 1 yıl içerisinde onları tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz." dedi. Erdoğan, "Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif’i buruk geçiriyoruz. Ama sizler bu burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada bulundunuz. Sizler bütün bu burukluk içerisinde ilk andan itibaren gerek belediye başkanlarım gerek AFAD hepiniz orada yerlerinizi aldınız 11 ilimizi ilçeleriyle beraber paylaştınız. Birileri birçok dedikodular uydurdu birçok yalanlar çıkardılar. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz bu deprem afetinde sizler durmadınız, koşturdunuz.

Sözümüz var kalıcı konutlarımızı yoğun bir şekilde inşaatlar devam ederken 1 yıl içerisinde tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Köy evleriyle ilk hamleyi atmış olacağız. Bütün bunlarla beraber bu deprem bölgesinde çadır kentler kurduk, konteyner kentler kurduk. Bütün bunlarla beraber aynı şekilde bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Yaralılarımızın birçoğunu KYK'nın yurtlarında barındırdık. İstiyoruz ki kimse ah benim halim ne olacak demesin. Bundan dolayı da KYK'ya çok teşekkür ediyorum.

Bay Bay Kemal denilen zat ne dediler online sistemiyle ünivesite eğitimi olmaz dedi. Peki Kovid'de biz online sistemle bu işi yapmadık mı? Şimdi bizim derdimiz Kovid'den daha beter. Biz dertliyiz, bizim bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Online sisteme geçersek bizim 850 bin yurtlarda iskan edeceğimiz imkanımız var. Herkes bundan memnun kaldı. Yurtlara gittiğimiz zaman oradaki vatandaşlarım bize teşekkür ediyorlar, her şeyimiz yerinde diyorlar. Ama diyorlar biz yine geldiğimiz yere dönelim. Milletimizin tüm imkanlarıyla devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. İşte devlet burada. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23