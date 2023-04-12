Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler ve arama kurtarma ekipleriyle iftar programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşaatları yoğun bir şekilde devam ederken, 1 yıl içerisinde onları tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz." dedi. Erdoğan, "Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif’i buruk geçiriyoruz. Ama sizler bu burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada bulundunuz. Sizler bütün bu burukluk içerisinde ilk andan itibaren gerek belediye başkanlarım gerek AFAD hepiniz orada yerlerinizi aldınız 11 ilimizi ilçeleriyle beraber paylaştınız. Birileri birçok dedikodular uydurdu birçok yalanlar çıkardılar. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz bu deprem afetinde sizler durmadınız, koşturdunuz.

Sözümüz var kalıcı konutlarımızı yoğun bir şekilde inşaatlar devam ederken 1 yıl içerisinde tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Köy evleriyle ilk hamleyi atmış olacağız. Bütün bunlarla beraber bu deprem bölgesinde çadır kentler kurduk, konteyner kentler kurduk. Bütün bunlarla beraber aynı şekilde bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Yaralılarımızın birçoğunu KYK'nın yurtlarında barındırdık. İstiyoruz ki kimse ah benim halim ne olacak demesin. Bundan dolayı da KYK'ya çok teşekkür ediyorum.

Bay Bay Kemal denilen zat ne dediler online sistemiyle ünivesite eğitimi olmaz dedi. Peki Kovid'de biz online sistemle bu işi yapmadık mı? Şimdi bizim derdimiz Kovid'den daha beter. Biz dertliyiz, bizim bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Online sisteme geçersek bizim 850 bin yurtlarda iskan edeceğimiz imkanımız var. Herkes bundan memnun kaldı. Yurtlara gittiğimiz zaman oradaki vatandaşlarım bize teşekkür ediyorlar, her şeyimiz yerinde diyorlar. Ama diyorlar biz yine geldiğimiz yere dönelim. Milletimizin tüm imkanlarıyla devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. İşte devlet burada. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız.

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