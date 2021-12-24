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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam’dan ayrıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam’dan ayrıldı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 00:32:00 - 2021-12-24 00:34:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam’dan ayrıldı.

Kızılcahamam'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşması ve ardından yaptığı görüşmelerden sonra Kızılcahamam’dan ayrıldı.

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