Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam’dan ayrıldı
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Kızılcahamam’dan ayrıldı.
Kızılcahamam'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşması ve ardından yaptığı görüşmelerden sonra Kızılcahamam’dan ayrıldı.