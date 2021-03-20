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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geldi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geldi

Vahdettin Köşkü'nde AB yetkilileri ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 01:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

AB yetkilileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.

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