Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geldi
Vahdettin Köşkü'nde AB yetkilileri ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.
AB yetkilileri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.