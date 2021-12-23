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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 18:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümünü tebrik etti.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 30 yılda Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel ve anlamlı yıldönümü vesilesiyle yaptıkları ortak açıklama ile de işbirliğini ve dayanışmayı derinleştirmeye yönelik müşterek iradelerini sergilediklerini vurguladı.

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