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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev’i kabul etti.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev’i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Omuraliev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Omuraliev’in mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:36
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