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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta sıradan bir ülke değiliz, garantörüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta sıradan bir ülke değiliz, garantörüz" dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta sıradan bir ülke değiliz, garantörüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs’ta sıradan bir ülke değiliz, garantörüz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:00
  1. doğa

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