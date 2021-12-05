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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak" sözlerine yer vermişti. Erdoğan'ın sözleri AK Parti kulislerindeki zam söylemlerini değiştirdi. Daha önce parti kulislerinde asgari ücretin "3 bin 500-3 bin 700 TL" civarında olacağı konuşulurken, şimdi "Asgari ücret net 4 bin TL'nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı" yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak

Asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçinin gözü, hükümetin 2022 yılıyla ilgili alacağı zam kararında. Ancak hükümet, asgari ücrette artışla ilgili çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili son açıklamaları yeni tartışmaların da başlamasını neden oldu.

"Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerinde olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba günü partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin yeni asgari ücrete ilişkin sorusu üzerine "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklaması öncesinde hükümet kanadında "asgari ücretin 3 bin 500-3 bin 700 TL civarında olacağı, bunun için de hükümetin doğrudan çalışana verilecek destek ya da vergi kalemlerinde indirim yapacağı" konuşulurken, AK Parti kulislerinde ise "Asgari ücret en az 4 bin TL olacak" değerlendirmelerinde bulunuluyordu.

Erdoğan'ın sözleri üzerine de AK Parti kulislerinde bu kez "Asgari ücret net 4 bin TL'nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı" yorumları yapılıyor.

Nasıl çıkarılacağı tartışılıyor

Ancak bugün uygulanan asgari ücret brüt 3 bin 577, net 2 bin 826 TL. İşverene maliyeti ise 4 bin 203 TL. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu rakamın 4 bin TL'nin üzerine nasıl çıkarılacağı da AK Parti kulislerinde tartışılıyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi"

AK Parti'de "1995 genel seçimlerine doğru gidilen süreçte Necmettin Erbakan'ın en önemli vaatlerinden birinin işçi ve memura zam olduğunun" altı çiziliyor. Başbakan olduktan sonra da Erbakan'ın 1996 Temmuzu'nda asgari ücrette neredeyse yüzde 100'ün üzerinde zam yaptığı anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "asgari ücretliyi ezdirmemek için Erbakan gibi bir hamle yapmak istediği" kaydedilirken "Artan döviz kurları karşısında yüzde 100'lere varan bir artış söz konusu olmasa da iyi oranlarda zam yapılacaktır. Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanlığı'na da bu yönde talimat verdi" değerlendirmeleri yapılıyor.

Hazine'ye etkisi ne olur?

Bu noktada da asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formül ile birlikte devletin doğrudan çalışana vereceği desteklerin de masada olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak bu durum, akıllara "Hazine'ye ne kadar yük getirir" sorusunu getiriyor.

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Yorumlar

Ewet

Biz ssk emeklisi ne olacak Sadece 1917 lira maas aliyoruz
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