Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için ne söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu açıklaması | Merakla beklenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM kürsüsünde el hareketi yapan Kılıçdaroğlu hakkında konuştu.
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Toplantının arından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için ne söyledi?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu için “Türkiye Genel Kurulda yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Milleti kendi yalanlarıyla kandırabileceğini sananların egolarıyla geldikleri nokta burasıdır. Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir” ifadelerini kullandı.