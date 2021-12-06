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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 18:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.

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