  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 16:07:00 - 2021-03-27 16:28:09

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü

Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SoloTürk Pakistan semalarında uçtu, Mehteran Birliği coşturdu
Gündem

SoloTürk Pakistan semalarında uçtu, Mehteran Birliği coşturdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan'ın Milli Gün'ü nedeniyle Türkiye'nin SoloTürk ve Mehtaran Marşı ile kardeş ülkenin yanında olduğunu b..
Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?
Gündem

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor?

Her ilden kaç vekil çıkıyor? Yüksek Seçim Kurulu nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. Peki, İstanbul'dan kaç veki..
Montrö dayatması Türkiye’ye yakışmıyor Devir değişti, şartlar değişti... Bu sözleşme Büyük Türkiye’ye dar geliyor!
Gündem

Montrö dayatması Türkiye’ye yakışmıyor Devir değişti, şartlar değişti... Bu sözleşme Büyük Türkiye’ye dar geliyor!

İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde, dönemin şartları gözetilerek 20 yıllığına imzalanan Montrö Sözleşmesi, 85 yıldır Türkiye’nin elini kolunu ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay