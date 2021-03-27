Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü
Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.