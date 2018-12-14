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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın failinin kim olduğu bana göre belli

İslam İşbirliği Teşkilatı konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Failinin kim olduğu bana göre belli, faili ortaya çıkarın' dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın failinin kim olduğu bana göre belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı konferansında konuştu. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan 'Failinin kim olduğu bana göre belli, faili ortaya çıkarın' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Rize'de şehit edilen il emniyet müdürümüze, Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Başkentimiz Ankara'daki bir tren kazasında ebediyete intikal eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunmasında yüksek yargının rolü konulu konferansımızın başarılı geçmesini diliyorum. İslam dünyasının dört bir yanından toplantımızı şereflendiren sizlere daha huzurlu ve güvenli bir dünya ideali için yaptıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.Bizim ülkemizde adalet olursa yiğitliğe gerek kalmaz diye bir söz vardır. Adaleti sadece zayıfların hak arama yöntemi olarak görmenin sonu, güçlülerin adaletsizliklerini haklı çıkartmaya kadar varır. Halbuki adalet asıl güçlüde olursa anlamlıdır. Güçlülerin erdemli, erdemlilerin güçlü olmadığı bir dünyada yaşadığımızı kabul etmek durumundayız.

Bugün dünyada güçlü olanlar adaletin değil kendi çıkarlarının peşindedir. Tarih bize adalet çizgisinden sapan devletlerin yıkılışının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Geçmişte dünyanın önemli bir bölümünde hükümran olmayı başarmış nice güçlü liderin ardından inşa ettiği her şeyin yıkılıp gitmesinin sırrı adalete dayalı bir düzen kuramamış olmasıdır. Zulümle payidar olunmayacağının sayısız örneği vardır.

Asıl hedefleri Müslümanlar

Maalesef bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle de bölgemizde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor Müslümanının olduğu yerde soykırım, adaletsizlik olmaz, olmamalıdır. Bu kötülüklerin hepsi bu günlerde İslam dünyasının üstünde bir kara bulut gibi dolaşıyor. İslam dünyasını DEAŞ, FETÖ, El Şebab gibi terör örgütleriyle cendereye almaya çalışanların asıl hedefi Müslümanların hayat damarlarını kurutmaktır.

Cemal Kaşıkçı açıklaması

Kısa bir süre önce basın dünyasından malum Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul, hemen şuracıkta Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayı bir kenara atılacak konu değildir. Konu her yönüyle açık. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Olayın işlendiği yapıldığı yer de belli. Biz bize gönderilen yetkililere şunu sorduk, bu 15 kişinin içinde fail var. Siz biliyorsunuz. Bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap 18 kişiyi biz tutukladık, daha sonra 22'ye çıkardık. E şimdi failini ortaya çıkarın. Önce bu suçu buraya yıkmanın gayretine girdiler. İşlemleri yaptı ve çıktı dediler, yalan. Bu sıradan bir insan değil, kalemi olan bir insan. Oradan nişanlısını almadan gitmesi mümkün değil. Daha sonra ileri gittiler, 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık'. Peki kimdir yerli işbirlikçi, bunu söyleyin. Bunu söylemedikleri gibi 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediler.

Gelenler Veliaht Prensin en yakınları

Biz ses kayıtlarından öğrendik ki gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Her şey gün yüzüne çıkıyor. Başsavcısı geldi, görüştüler, ipe un serdiler. En ufak bir bilgiyi, belgeyi vermediler. İslam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların veya riyalin kurbanı olanlar bu olaylar karşısında hakkı ve adaleti söylemediler. Batı dünyası da aynı...

ABD'ye, Almanlara, İngilizlere bilgi verdik

Petrolün zengini durumunda olan bu ülke ne yazık ki hala kararını veremedi. Fakat hak yerini bulacak. Dün, ABD Senatosu'ndaki gelişmeleri duydunuz. Daha gelişerek devam edecek. Biz ABD'lilere bütün bilgileri verdik. İngilizlere verdik, Almanlara verdik, Suudi Arabistan'a verdik, Fransızlara verdik. Adalet mülkün esasıdır, adalet yerini bulsun diye verdik. uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için 'Verin biz yargılayalım' dedik. Zerre kadar adalet anlayışı olsa 'Ne demek buyrun siz yargılayın' derlerdi. Neden veremiyorlar; bu işin sıçrayacağı yer ortaya çıkıyor. Bizim temennimiz de bu işin gerçek manada ortaya çıkmasıdır.

Dün vurduk bunun gerisi gelecek

Dün akşam itibariyle Irak'ta operasyonlarımızı yaptık. Ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karaçar'da buralardaki atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok, bunun gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize bir tehdit varsa ki var; bu tehdidin cevabı da anında verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dünkü kalleş saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan teröristlerin eninde sonunda bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay ispatlamıştır. Suriye'nin kuzeyine, malum Amerika'nın 22 üssü var orada. Silah gönderiliyor, araç gereç gönderiliyor. Buradaki PKK, YPD, YPG bunlara geliyor.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Rize
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat18 dk önce
    Allah rahmet eylesin Kasikci suikast e ugrayip öldürüldü fakat medya ve cumhurbaskani bu olayla haddinden fazla ilgilenmiyormu. Bu biraz tuhaf degilmi. Yemende, filistinde ve islam cografyasinda stratejik ortaklarimiz tarafindan katledilen ve acliga maruz birakilan milyonlarca mazlum ve gü ahsiz cocuklar var iken. Hedef gine belli, hedefte ABD nin suudi Arabistandaki adami prens Selmani devirmek ve ABD nin suudi arabistan üzerindeki gücünü ve tesirini kaybettirmek. Bunu da Ingiltere kraliyet ailesi ve onlarin arkasindaki siyonist aile vede onlarin türkiyede ki partnerleri birlikte tezgahlamakta. Prens selman devrilirse yerine ingilii destekcisi baska bir prens dolduracak. Yani bir hain ve tagut gidecek diger hain ve tagut yerini dolduracak. Bu ihtilaf iki siyonist aile arasinda gecen bir ihtilaf bizde ingiliz kraliyet ailesi ve onlarin arkasindaki siyinist güc ile isbirligi yapildigi apacik ortada. ALLAH c. C. Ehli isla. A ve mazkum kardeslerimize yardim eylesin. Bizi de oyunlarina alet ediyorlar malesef ve aramizda birilerini bulup onu kullaniyorlar.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 32 dk önce
    Evet, Tek Bir Terörist Kalmayıncaya Kadar Operasyonlar Devam Etmelidir. Türkiye ' nin Bekası İçin. ABD, Eninde Sonunda Suriye'den Defolup Gidecektir.
  • Eski AkpartiliEski Akpartili1 sa önce
    Yahu madem kemalist MHP ile beka meka davasına giriştik, her alanda işbirliği ve ağız birliği geliştirdik, MHP'ye yaklaşmak için kemalistleştik! Neden iki ayrı parti var? Neden mesele kökten halledilmiyor? BİRLEŞİN!! BİRLEŞİN!! BİRLEŞİN!!!
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